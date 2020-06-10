КПВВ на Донбассе: Никонорова заявила, что Украина согласилась обсудить с ОРДЛО вопрос организации гуманитарного коридора

«Министр иностранных дел» так называемой «ДНР» Наталья Никонорова заявила, что украинская сторона согласилась на предложение представителей ОРДЛО обсудить вопрос организации гуманитарного коридора для пропуска граждан на Донбассе. При этом открытие КПВВ со стороны Украины Никонорова назвала «провокацией».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

«Глава МИД» так называемой «ДНР» Наталья Никонорова заявила, что украинская сторона устроила «провокацию». Так представительница незаконной республики отреагировала на открытие КПВВ на Донбассе со стороны Украины. Кроме того, Никонорова обвинила Украину в том, что она не согласовала с представителями ОРДЛО даты открытия пунктов пропуска через линию соприкосновения.

«Это никак не забота о гражданах! То, что сделала Украина – это провокация», — заявила Никонорова.

Кроме того, по словам Никоноровой, украинская сторона якобы согласилась обсудить с представителями ОРДЛО вопрос организации гуманитарного коридора.

«Надеемся, что мы сможем согласовать даты организации гуманитарного коридора», — заявила «глава МИД ДНР».

Напомним, что ранее «провокацией» открытие КПВВ со стороны Украины назвала и представительница «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева. Кроме того, на организации гуманитарного коридора для пропуска граждан на Донбассе настаивает и «глава ДНР» Денис Пушилин.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Магомедов рассказал, когда «Л/ДНР» планируют открыть КПВВ на Донбассе со своей стороны.