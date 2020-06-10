По команде из Москвы – народный депутат Магомедов рассказал, когда «Л/ДНР» планируют открыть КПВВ со своей стороны

Так называемые «Л/ДНР» сегодня, 10 июня не открыли со своей стороны пункты пропуска на Донбассе. По информации народного депутата Украины из Донецкой области Мусы Магомедова, которую он узнал от жителей оккупированных территорий, боевики ОРДЛО откроют КПВВ не раньше 25 июня.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Народный депутат Украины Муса Магомедов в своем Telegram-канале сообщил, что боевики «Л/ДНР» все-таки не открыли пункты пропуска со своей стороны. Он отметил, что жители оккупированных территорий, несмотря на очень жаркую погоду, ждали, пока представители НВФ начнут их пропускать через пункты пропуска. Но вместо того, чтобы начать пропуск граждан через КПВВ, к людям, по словам народного избранника, приехали сотрудники «ГАИ Л/ДНР».

Депутат пишет, что жителям оккупированных территорий начали угрожать штрафами, в том случае, если они не начнут разворачиваться обратно. Магомедов пишет, что сотрудники «ГАИ» псевдореспублик сообщили жителям ОРДЛО, что пункты пропуска со стороны «Л/ДНР» начнут свою работу не раньше 25 июня.

Народный избранник добавил:

«Предсказуемость – основная черта руководящих деятелей «Л/ДНР». Все, что непредсказуемо – это уже по команде из Москвы».

Ранее мы сообщали, что Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ с Украиной.