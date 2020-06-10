Повышение пенсионного возраста: для кого и как поменяют правила

2021 год станет переломным в пенсионном обеспечении в Украине. Огромное число украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Начиная с апреля 2021 года произойдет очередное повышение пенсионного возраста для женщин с 59,5 до 60 лет. Так завершится последний этап пересмотра необходимого возраста для выхода на пенсию по старости, после чего пенсионный возраст станет одинаковым и для мужчин, и для женщин.

Кроме повышения пенсионного возраста, в Украине поменялись требования по страховому стажу. Это говорит о том, что появится еще одна большая группа людей, которым необходимо будет поработать после 60 лет при условии недостаточного стажа.

Это можно представить схематично:

Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет:

в 2020-м – от 27 лет; в 2021-м – от 28 лет; в 2022-м – от 29 лет; в 2023-м – от 30 лет; в 2024-м – от 31 года; в 2025-м – от 32 лет; в 2026-м – от 33 лет; в 2027-м – от 34 лет; в 2028-м – от 35 лет стажа.

Необходимый стаж для выхода на пенсию в 63 года:

в 2020-м – от 17 до 27 лет; в 2021-м – от 18 до 28 лет; в 2022-м – от 19 до 29 лет; в 2023-м – от 20 до 30 лет; в 2024-м – от 21 до 31 года; в 2025-м – от 22 до 32 лет; в 2026-м – от 23 до 33 лет; в 2027-м – от 24 до 34 лет; в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Необходимый стаж для выхода на пенсию в 65 лет:

в 2020-м – до 17 лет; в 2021-м – до 18 лет; в 2022-м – до 19 лет; в 2023-м – до 20 лет; в 2024-м – до 21 года; в 2025-м – до 22 лет; в 2026-м – до 23 лет; в 2027-м – до 24 лет; в 2028-м – до 25 лет стажа.

Таким образом существует три возможных варианта для выхода на пенсию по старости при наличии соответствующего страхового стажа:

1-й вариант – в 60 лет; 2-й вариант – в 63 года; 3-й вариант – в 65 лет.

Есть и четвертый вариант: те лица, у которых официальный страховой стаж будет менее 15 лет, останутся вовсе без пенсии.

Ранее сообщалось о том, как изменятся пенсии и соцвыплаты после 1 июля 2020 года.