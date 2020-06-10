Ситуация на валютном рынке Украины 10 июня 2020 года: доллар дорожает

Важное Общество
Ник Петров0
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Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 10 июня 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Курс валют на 10 июня 2020.
10 июня доллар стал дороже, а евро подешевел в цене. Фото: 24tv.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 10 июня 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 26,64 гривен, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал дешевле на 6 копеек и стоит сегодня 30,08 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 10 июня:

1 доллар США стоит 26,6412 гривен;

1 евро – 30,0872 гривен;

1 российский рубль – 0,3874 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,45 гривен, продажа 26,75 гривен за единицу;

— евро: покупка 29,55 гривен, продажа 30,25 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 9 июня 2020 года.


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