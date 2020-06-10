Суммы для выплаты долгов найти не удалось – информационный ресурс сообщил, что в «ЛНР» продолжают бастовать шахтеры

В так называемой «ЛНР» на шахте «Комсомольская» шахтеры продолжают забастовку. Горняки требуют, что им выплатили задолженность по заработной плате. Информационный ресурс «Луганский инсайд» рассказал о ситуации на шахте «Комсомольская».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Telegram-канал «Луганский инсайд», передает НБН.

Подконтрольный оккупантам информационный ресурс «Луганский инсайд» сообщает, что на шахте «Комсомольская» продолжается забастовка шахтеров. Горняки, как известно, спустились в шахту еще 5 июня. Они требуют от руководства шахты и «властей республики», чтобы те погасили им задолженность по заработной плате.

По информации ресурса «Луганский инсайд», так называемый «министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» Павел Мальгин уже неоднократно приезжал к бастующим шахтерам. Он пообещал горнякам решить эту проблему, и найти деньги для выплаты долгов. Но на данный момент, по информации автора публикации, попытки найти деньги не увенчались успехом.

«Пока необходимой для выплаты долгов суммы не нашлось (нашлось около 50 миллионов, но этой суммы явно недостаточно для выплаты долгов), но Мальгин пообещал искать деньги», — пишет автор публикации.

По информации автора публикации, 117 шахтеров продолжают забастовку, а двое по состоянию здоровья были вынуждены подняться на поверхность.

Кроме того, горняков поддерживают их жены и активисты, которые приносят им воду и еду.

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