Вова, ты меня радуешь: в ответ на оскорбления Гордон отправил Соловьеву подарок со значением (Видео)

Одиозный российский телеведущий Владимир Соловьев, в очередной раз набросился с оскорблениями на украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

В своих высказываниях Соловьев не стеснялся, называя Гордона «нацистским подонком», «сумасшедшим», разбрасывая свой соловьиный помет, к тому же угрожал «судить и повесить».

Украинский журналист с присущим ему юмором ответил кремлевскому «соловью».

«Моего любимца Соловьева по-прежнему пучит и рвет на части», — написал он.

Как сказал Гордон, его особенно впечатлило, когда Соловьев назвал себя «потомком Левитана».

«Нет, Вова, ты не наследник Левитана. Ты наследник Геббельса… Я думаю, что, не дай Бог, ты и закончишь, как Геббельс», — подчеркнул журналист.

Свой ответ Соловьеву на оскорбления Гордон записал на видео. Кроме того, он подготовил подарок кремлевскому пропагандисту со значением, который отправит в его адрес.

Журналист заявил, что дарит ему свою книгу «Проникновение», с дарственной надписью:

«Вове Соловьеву на память. Да отсохнет твой язык, если ты перестанешь обо мне вспоминать».

Гордон также призвал российского телеведущего почаще вспоминать его в своих программах.

«Потому что когда такая скотина, как ты, говорит обо мне плохо, я сразу расту и в собственных глазах, и в глазах людей, не лишенных здравого смысла», — добавил он.

Видеоответ Гордона Соловьеву.

Ранее сообщалось о том, что Гордон дал четкий ответ россиянам о поставках воды в Крым.