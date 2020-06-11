Правду не скроешь — мэр Львова рассказал, почему в его области так много заболевших коронавирусом

Общество
Христина Качоровська0
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Андрей Садовой смог легко объяснить, почему в последнее время Львовская область является одним из лидеров по росту числа заболевших.

Скорая помощь
Скорая помощь. Фото — wz.lviv.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь Facebook Садового.

Как отметил чиновник, заболевших много, так как в области стали делать больше тестов. Куда больше, чем в других областях:

«Всё просто: больше тестов — больше больных. Мы начали массовое тестирование людей и не откажемся от этого пути. Люди должны знать правду, какой бы она не была».

По словам мэра Львова, сейчас в области делают не только ПЦР-тесты, но и ИФА-тестирование:

«Тесты проверяют в 5 городских и 5 частных клиниках. Так мы сможем узнать, кто уже вылечился от коронавируса и имеет антитела к болезни».

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин запретил ослабление карантина во Львовской области.


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