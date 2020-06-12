Как вернуть цвет седым волосам: ученые придумали способ

Если седой цвет волос вызван стрессовым состоянием человека, то седина может быть обратима.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Такому заключению пришли ученые из Колумбийского университета.

По их словам, вернуть цвет поседевших волос можно, правда в том случае, если седина возникла недавно.

«Седина возникает из-за изменений метаболических сигнальных путей белков в организме. На эти пути оказывают сильное влияние гормоны, которые производятся под воздействием сильного стресса — кортизол и другие», — сообщили эксперты.

Следовательно, чем меньше человек подвергается стрессам, тем больше он застрахован от раннего поседения.

Ученые установили, что при уменьшении стрессовых нагрузок на организм человека, цвет волос восстанавливался.

Исследователи выразили надежду, что их заключение может стать основой для получения лекарственных препаратов, которые помогут ограничить влияние стресса на изменение пигментации волос.

Что касается возрастной седины, то ее появление происходит при снижении в организме ферментов, которые обеспечивают синтез меланина.

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