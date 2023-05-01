Врачи рекомендуют запивать таблетки водой и использовать другие напитки исключительно, если ее нет под рукой. Вещества в напитках могут вступить в реакцию с лекарством и испортить его эффект, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

Например, нельзя запивать таблетки чаем или кофе, поскольку в их составе есть кофеин, который способен влиять на активность ферментов, участвующих в усвоении препарата. Лекарство может всосаться частично или быстрее вывести из организма.

По этой же причине не стоит запивать препараты соком, который содержит фруктовые кислоты: лекарство либо подействует слишком быстро, либо организм не получит его необходимую дозу. Кислоты также содержатся и в газированных напитках.

Молоко снижает или увеличивает выведение препарата из организма. Кроме того, эта жидкость влияет на его биодоступность, то есть мешает лекарству попасть в то место в организме, где оно должно подействовать.

Несовместимы с таблетками и спиртные напитки. Алкоголь способен усиливать действие многих лекарств, а также приводить к нежелательным последствиям – сонливости, головной боли, тошноте, рвоте и потере координации.

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