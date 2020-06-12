В Донецкой ОГА предложили новый вариант получения пенсий жителями ОРДЛО: подробности

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко считает, что было бы хорошо, если бы пенсионеры из ОРДЛО могли получать свои пенсии непосредственно на КПВВ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

В Донецкой областной госадминистрации поддержали идею предоставления возможности пенсионерам из ОРДЛО получать украинские пенсии на пунктах пропуска. По мнению главы Донецкой ОГА, данное решение поможет «снять напряжение на пунктах пропуска». Он отметил, что людям не придется переходить через пункты пропуска.

«Люди смогут просто прийти на территорию КПВВ и получить свою пенсию, и при этом не переходить на подконтрольную Украине территорию», — заявил Кириленко.

При этом Кириленко не отрицает, что воплотить данную идею будет достаточно сложно. По его словам, для этого необходимо установить необходимое количество банкоматов. Также по его словам, необходимо и достаточное количество наличных средств.

Как известно, с 10 июня свою работу частично возобновили КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка». А вот НВФ со своей стороны не пропускают людей. Оккупанты объясняют свое решение тем, что на территории Украины сложная эпидемиологическая ситуация.

По информации подконтрольных «властям Л/ДНР» ресурсам, боевики не собираются открывать КПВВ на Донбассе со своей стороны до конца июня-начала июля.

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