Всех подвергли пыткам — информационный ресурс рассказал о результатах забастовки шахтеров в «ЛНР»

Информационный ресурс «Донецкий кейс», ссылаясь на заявление главы Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александра Васьковского, пишет, что шахтеров шахты «Белореченская» арестовали сотрудники «милиции ЛНР». Шахтеры хотели присоединиться к бастующим работникам шахты «Комсомольская».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Telegram- канал «Донецкий кейс», передает НБН.

Информационный ресурс «Донецкий кейс» сообщает, что шахтеров шахты «Белореченская», которые хотели присоединиться к бастующим шахтерам на шахте «Комсомольская», арестовали и подвергли пыткам. Такую информацию автор публикации узнал от главы Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александра Васьковского.

«Всех задержанных подвергли пыткам, требуя назвать других участников рабочего движения. Среди тех, кого задержали, есть и жены шахтеров. Всего исчезли 22 человека», — пишет ресурс.

Кроме того, ресурс пишет, что забастовка на шахте «Комсомольская» продолжается. Также ресурс пишет, что сегодня, 12 июня, под горисполкомом оккупированного Антрацита шахтеры устроили забастовку. По информации ресурса, шахтеры стучали своими касками по земле и требовали выплатить им задолженность по заработной плате. Кроме того, автор публикации добавил, что за акцией протеста внимательно следили сотрудники «милиции» незаконной республики.

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