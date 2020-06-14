Минский процесс находится под аппаратом искусственной вентиляции легких: Кулеба

Важное Общество
Ник Петров0

Жизнеспособность Минского процесса поддерживается Украиной при помощи ФРГ и Франции.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба рассказал, на чем держится Минский процесс. Фото: glavred.info.

Как выразился глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, процесс находится на аппарате ИВЛ.

«Я бы сказал, Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор», — пояснил Кулеба.

При этом, по словам министра, Украина сегодня проводит активную наступательную дипломатию по урегулированию конфликта на Донбассе. И Россия будет вынуждена идти на компромисс.

Также Кулеба подчеркнул, что аргументация российской стороны какого-то саботажа Минского процесса Украиной выглядит просто абсурдно, а международные партнеры поддерживают конструктивную позицию Украины в попытках найти выход из положения.

Ранее сообщалось о том, что Россия срочно перебрасывает новые танки в зону конфликта на Донбассе.


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