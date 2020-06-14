Минский процесс находится под аппаратом искусственной вентиляции легких: Кулеба

Жизнеспособность Минского процесса поддерживается Украиной при помощи ФРГ и Франции.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Как выразился глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, процесс находится на аппарате ИВЛ.

«Я бы сказал, Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор», — пояснил Кулеба.

При этом, по словам министра, Украина сегодня проводит активную наступательную дипломатию по урегулированию конфликта на Донбассе. И Россия будет вынуждена идти на компромисс.

Также Кулеба подчеркнул, что аргументация российской стороны какого-то саботажа Минского процесса Украиной выглядит просто абсурдно, а международные партнеры поддерживают конструктивную позицию Украины в попытках найти выход из положения.

Ранее сообщалось о том, что Россия срочно перебрасывает новые танки в зону конфликта на Донбассе.