Интеграция «ДНР» в РФ «частями»: информационный ресурс озвучил новую идею «властей республики»

В так называемом «министерстве здравоохранения» «ДНР» заявили, что врачи из ОРДЛО «будут интегрироваться в РФ». Так в «минздраве ДНР» назвали инициативу «властей республики» отправить врачей на стажировку в РФ.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на подконтрольный оккупантам Telegram-канал «Донецкий кейс», передает НБН.

Информационный ресурс «Донецкий кейс» отметил, что РФ входит в топ-3 стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Автор публикации пишет, что врачей в «республике» не так уж и много, поэтому после стажировки в РФ они могут остаться в России, ведь там они будут зарабатывать гораздо больше.

«На стажировке медики получат знания о том, какая в Российской Федерации зарплата у врачей, а после этого поймут, что возвращаться в «ДНР» больше нет никакого смысла», — пишет ресурс.

Также автор публикации процитировал «министра здравоохранения» так называемой «ДНР» Ольгу Долгошапко, которая по поводу стажировки врачей «ДНР» в РФ заявила:

«Очень хотелось стать законной частью великой, священной для всех нас страны».

Автор публикации иронично отметил, что это такой себе вариант интеграции.

«Раз уж РФ официально не берет в состав «ДНР», пока что будут интегрироваться частями», — пишет ресурс.

Ранее мы сообщали, что РФ отказалась открывать границу с «Л/ДНР».