Коронавирус в Украине и мире: последняя информация по состоянию на 16 июня

Ситуация в Украине продолжает оставаться тяжёлой — за сутки 666 новых случаев COVID-19. В мире же общее число людей, заболевших коронавирусом, превысило отметку в 8 миллионов.

Об этом сообщает «НБН«.

Как сообщают в СНБО, в Украине, по состоянию на 16 июня, выявлено уже 32 476 случаев коронавируса. За прошедшие сутки вирус лабораторно подтвердили у 666 человек. Из них:

умерли — 912 (+ 11 за день) выздоровели — 14 528 (+ 275 за день) продолжат лечение — 17 036

Уже который день подряд в стране число новых заболевших гораздо превышает число выздоровевших за сутки. В МОЗ просят людей не игнорировать меры карантина, даже несмотря на то, что его ослабляют. Масочный режим, социальная дистанция и частая дезинфекция рук должны надолго войти в привычку людей.

Ситуация с заболевшими в областях и Киеве такова:

Черновицкая область — 4 013 (+ 54)

г. Киев — 3 985 (+ 28)

Львовская область — 3 072 (+ 139)

Ровенская область — 2 437 (+ 104)

Киевская область — 2 049 (+ 25)

Ивано-Франковская область — 1 809 (+ 43)

Закарпатская область — 1 726 (+ 46)

Харьковская область — 1 595 (+ 53)

Волынская область — 1 499 (+ 61)

Тернопольская область — 1 483 (+ 16)

Винницкая область — 1 455 (+ 32)

Одесская область — 1 133 (+ 16)

Житомирская область — 1 101 (+ 14)

Днепропетровская область — 1 004 (+ 6)

Кировоградская область — 590 (+ 4)

Черкасская область — 562 (+ 10)

Хмельницкая область — 560 (+ 1)

Запорожская область — 531 (+ 2)

Черниговская область — 427 (+ 3)

Донецкая область — 338 (+ 4)

Николаевская область — 321 (+ 0)

Полтавская область — 279 (+ 1)

Сумская область — 228 (+ 1)

Херсонская область — 183 (+ 0)

Луганская область — 60 (+ 3)

Ситуация в мире также остается непростой. Официально выявлено 8 118 908 заболевших COVID-19 (+ 122 028 за день). Из них:

умерли — 439 204 (+ 3 538 за день) вылечились — 4 231 668 (+ 102 548 за день)

Больше всего зараженных выявлено в:

США — 2 182 950

Бразилия — 891 556

Россия — 537 210

Индия — 343 091

Великобритания — 296 857

Испания — 291 189

Италия — 237 290

Перу — 232 992

Франция — 194 305

Иран — 189 876

Германия — 188 044

Турция — 179 831

Чили — 179 436

Мексика — 150 264

Пакистан — 148 921

Саудовская Аравия — 132 048

Канада — 100 763

Напомним, ранее мы писали, что 45% людей, заболевших коронавирусом, переносят болезнь бессимптомно.