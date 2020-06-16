Коронавирус в Украине и мире: последняя информация по состоянию на 16 июня

Ситуация в Украине продолжает оставаться тяжёлой — за сутки 666 новых случаев COVID-19. В мире же общее число людей, заболевших коронавирусом, превысило отметку в 8 миллионов.
Об этом сообщает «НБН«.
Как сообщают в СНБО, в Украине, по состоянию на 16 июня, выявлено уже 32 476 случаев коронавируса. За прошедшие сутки вирус лабораторно подтвердили у 666 человек. Из них:
- умерли — 912 (+ 11 за день)
- выздоровели — 14 528 (+ 275 за день)
- продолжат лечение — 17 036
Уже который день подряд в стране число новых заболевших гораздо превышает число выздоровевших за сутки. В МОЗ просят людей не игнорировать меры карантина, даже несмотря на то, что его ослабляют. Масочный режим, социальная дистанция и частая дезинфекция рук должны надолго войти в привычку людей.
Ситуация с заболевшими в областях и Киеве такова:
- Черновицкая область — 4 013 (+ 54)
- г. Киев — 3 985 (+ 28)
- Львовская область — 3 072 (+ 139)
- Ровенская область — 2 437 (+ 104)
- Киевская область — 2 049 (+ 25)
- Ивано-Франковская область — 1 809 (+ 43)
- Закарпатская область — 1 726 (+ 46)
- Харьковская область — 1 595 (+ 53)
- Волынская область — 1 499 (+ 61)
- Тернопольская область — 1 483 (+ 16)
- Винницкая область — 1 455 (+ 32)
- Одесская область — 1 133 (+ 16)
- Житомирская область — 1 101 (+ 14)
- Днепропетровская область — 1 004 (+ 6)
- Кировоградская область — 590 (+ 4)
- Черкасская область — 562 (+ 10)
- Хмельницкая область — 560 (+ 1)
- Запорожская область — 531 (+ 2)
- Черниговская область — 427 (+ 3)
- Донецкая область — 338 (+ 4)
- Николаевская область — 321 (+ 0)
- Полтавская область — 279 (+ 1)
- Сумская область — 228 (+ 1)
- Херсонская область — 183 (+ 0)
- Луганская область — 60 (+ 3)
Ситуация в мире также остается непростой. Официально выявлено 8 118 908 заболевших COVID-19 (+ 122 028 за день). Из них:
- умерли — 439 204 (+ 3 538 за день)
- вылечились — 4 231 668 (+ 102 548 за день)
Больше всего зараженных выявлено в:
- США — 2 182 950
- Бразилия — 891 556
- Россия — 537 210
- Индия — 343 091
- Великобритания — 296 857
- Испания — 291 189
- Италия — 237 290
- Перу — 232 992
- Франция — 194 305
- Иран — 189 876
- Германия — 188 044
- Турция — 179 831
- Чили — 179 436
- Мексика — 150 264
- Пакистан — 148 921
- Саудовская Аравия — 132 048
- Канада — 100 763
Напомним, ранее мы писали, что 45% людей, заболевших коронавирусом, переносят болезнь бессимптомно.