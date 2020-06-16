Коронавирус в Украине и мире: последняя информация по состоянию на 16 июня

Главное Общество
Христина Качоровська0
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Ситуация в Украине продолжает оставаться тяжёлой — за сутки 666 новых случаев COVID-19. В мире же общее число людей, заболевших коронавирусом, превысило отметку в 8 миллионов.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — ternopilcity.gov.ua

Об этом сообщает «НБН«.

Как сообщают в СНБО, в Украине, по состоянию на 16 июня, выявлено уже 32 476 случаев коронавируса. За прошедшие сутки вирус лабораторно подтвердили у 666 человек. Из них:

  1. умерли — 912 (+ 11 за день)
  2. выздоровели — 14 528 (+ 275 за день)
  3. продолжат лечение — 17 036

Уже который день подряд в стране число новых заболевших гораздо превышает число выздоровевших за сутки. В МОЗ просят людей не игнорировать меры карантина, даже несмотря на то, что его ослабляют. Масочный режим, социальная дистанция и частая дезинфекция рук должны надолго войти в привычку людей.

Ситуация с заболевшими в областях и Киеве такова:

  • Черновицкая область — 4 013 (+ 54)
  • г. Киев — 3 985 (+ 28)
  • Львовская область — 3 072 (+ 139)
  • Ровенская область — 2 437 (+ 104)
  • Киевская область — 2 049 (+ 25)
  • Ивано-Франковская область — 1 809 (+ 43)
  • Закарпатская область — 1 726 (+ 46)
  • Харьковская область — 1 595 (+ 53)
  • Волынская область — 1 499 (+ 61)
  • Тернопольская область — 1 483 (+ 16)
  • Винницкая область — 1 455 (+ 32)
  • Одесская область — 1 133 (+ 16)
  • Житомирская область — 1 101 (+ 14)
  • Днепропетровская область — 1 004 (+ 6)
  • Кировоградская область — 590 (+ 4)
  • Черкасская область — 562 (+ 10)
  • Хмельницкая область — 560 (+ 1)
  • Запорожская область — 531 (+ 2)
  • Черниговская область — 427 (+ 3)
  • Донецкая область — 338 (+ 4)
  • Николаевская область — 321 (+ 0)
  • Полтавская область — 279 (+ 1)
  • Сумская область — 228 (+ 1)
  • Херсонская область — 183 (+ 0)
  • Луганская область — 60 (+ 3)

Ситуация в мире также остается непростой. Официально выявлено 8 118 908 заболевших COVID-19 (+ 122 028 за день). Из них:

  1. умерли — 439 204 (+ 3 538 за день)
  2. вылечились — 4 231 668 (+ 102 548 за день)

Больше всего зараженных выявлено в:

  • США — 2 182 950
  • Бразилия — 891 556
  • Россия — 537 210
  • Индия — 343 091
  • Великобритания — 296 857
  • Испания — 291 189
  • Италия — 237 290
  • Перу — 232 992
  • Франция — 194 305
  • Иран — 189 876
  • Германия — 188 044
  • Турция — 179 831
  • Чили — 179 436
  • Мексика — 150 264
  • Пакистан — 148 921
  • Саудовская Аравия — 132 048
  • Канада — 100 763

Напомним, ранее мы писали, что 45% людей, заболевших коронавирусом, переносят болезнь бессимптомно.


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