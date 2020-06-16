Оставайтесь людьми – Береза призвал соотечественников не делать хайп на горе и неприятностях в семьях политиков

Бывший народный избранник Борислав Береза выразил свои соболезнования экс-президенту Украины Петру Порошенко в связи со смертью отца. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления супруге главы государства – Елене Зеленской. Политик также обратился к соотечественникам с призывом оставаться людьми, а не хайповать на горе политиков.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Борислав Береза выразил свои соболезнования Петру Порошенко в связи со смертью отца. Политик пишет, что это сильный удар для бывшего украинского лидера.

Болезнь первой леди Елены Зеленской также не оставила Березу равнодушным. Он пожелал супруге главы государства скорейшего выздоровления.

Кроме того, политик обратился к украинцам с призывом не путать политику и общечеловеческие принципы. Он пишет, что ему неприятно наблюдать, как по этому поводу его соотечественники злословят. Береза призвал украинцев не делать так, и оставаться людьми.

«Политика настолько въелась в нашу жизнь, что мы стали путать политические взгляды с человечностью. Оставайтесь людьми», — пишет Береза.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что у Петра Порошенко умер отец, а Елену Зеленскую, сегодня, 16 июня, госпитализировали в больницу с двусторонней пневмонией.

Ранее мы сообщали, что Береза бьет тревогу из-за Медведчука.