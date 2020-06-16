При Украине жилось лучше – Казанский показал, как в «ЛНР» поменялись настроения

Блогер и политический обозреватель Денис Казанский сообщил о том, что жители так называемой «республики ЛНР» уже не хотят жить в оккупации. В пользу своих слов он сослался на пост от группы «Шахты Никанор-Новая», в котором говорится о том, что в Украине жилось лучше.

Об этой информации сообщил Денис Казанский на своей страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«Шахтеры в ОРДЛО перестали любить русский мир. Очень жаль только то, что нужно было для всего этого столько жертв, а также времени. А ведь все и так было очевидно в самом начале», — написал Казанский.

Шахтерам ОРДЛО больше не нравится "русский мир", жаль, что понадобилось столько жертв и времени, чтобы понять очевидное. pic.twitter.com/6oJOCqgNWC — Денис Казанський (@den_kazansky) June 14, 2020

После этих слов блогер обратил внимание на то, что было опубликовано шахтерами в одной из групп. Представители шахты раскрыли подробности касательно реального состояния экономики «ЛНР». Они считают, что Леонид Пасечник неумело подошел к своим обязанностям.

«Не думал, конечно, что скажу это, но при Украине жилось лучше. Конечно, меня могут оскорблять и порицать, говоря, мол, поезжай в свою укропию. Но я скажу таким людям следующее: большинство из нас уже не просто бы уехали туда, но и сами готовы вернуть все, как было раньше», — написали шахтеры.

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