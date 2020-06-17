Акции протеста в Киеве: в полиции сообщили о задержании сторонников и противников Шария

Общество
Христина Качоровська0
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В Нацполиции заявили, что им пришлось задержать нескольких людей, которые были на митинге пророссийского блогера Шария. По данным правоохранителей, они использовали слезоточивый газ и дымовые шашки.

Сторонники Шария
Сторонники Шария.Фото — twnews.es

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Сколько именно людей было задержано в полиции не сообщали, лишь уверили, что уточняют информацию.

Известно лишь то, что все задержанные были доставлены в территориальный отдел управления полиции. Действия задержанных проверят и дадут им правовою оценку.

Отметим, что среди задержанных оказались не только поклонники Шария: в Нацкорпусе заявили, что были задержаны и 12 их участников.

Напомним, ранее мы писали, что сторонникам Шария пришлось убегать от националистов.


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