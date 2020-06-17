Акция протеста под ОП: сторонникам Шария пришлось убегать от националистов (ВИДЕО)

Как известно, сегодня в столице проходят сразу две акции протеста: сторонники Шария собрались под ОП. Вместе с этим, на Майдане собрались противники скандального блогера, которые двинулись на Банковую «поговорить» с поклонниками Шария.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Буквы«.

Представители «Демократической сокиры», «Руха ветеранов Украины» и другие патриотические организации сперва собрались на Майдане Независимости, а после двинулись к Офису президента.

Уже на Банковой между сторонниками и противниками Шария произошли потасовки. На видео видно, как сторонникам пророссийского блогера пришлось убегать, а одна из поклонниц Шария применила к украинским националистам слезоточивый газ.

Під Офіс президента прийшли не тільки прихильники Шарія, а й їх противники. Покидались трошки, покричали + розпилили газ.https://bit.ly/3fA6m4y Gepostet von Букви am Mittwoch, 17. Juni 2020

В свою очередь националисты забросали сторонников одиозного блогера яйцами и растянули баннер с надписью «Шария под плинтус».

В адептів Шарія полетіли яйца, але долетіли не всі — під удар потрапили журналістиhttps://bit.ly/3fA6m4y Gepostet von Букви am Mittwoch, 17. Juni 2020

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве протестуют сторонники и противники Шария.