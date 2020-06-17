В Киеве протестуют сторонники и противники одиозного блогера Шария: полиция усиливает меры безопасности

В среду, 17 июня, под Офисом президента на Банковой собрались сторонники скандального блогера Анатолия Шария. Вместе с этим, на Майдане Независимости начали собираться противники того же Шария. Чтобы не допустить столкновений, правоохранители работают в усиленном режиме.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.

По данным издания, сейчас под ОПУ протестуют около 500 сторонников Шария: они кричат «Выходи, Вова» и «Не мой президент».

В то же время на Майдане начинают собираться противники одиозного блогера. Отмечается, что их уже две сотни и часть из них — это представители муниципальной варты и «Правого сектора».

Из-за этих акций протеста в центре Киева полиция усилила меры безопасности:

«Чтобы избежать нарушений общественного порядка и чтобы акции имели мирный характер, полиция и Нацгвардия вышли на усиленное дежурство».

Отметим, что днем ранее, 16 июня, «Демократична сокира» анонсировала акцию протеста. Здесь заявили, что вместе с ветеранами АТО и различными патриотическими организациями пойдут на митинг сторонников Шария, чтобы «побеседовать с ними на тему: «Киев — украинский город»».

Напомним, ранее мы писали, что Шарий собирает митинг под ОП.