Рост пенсий в июле: названы точные суммы прибавок

В Украине анонсированы прибавки к пенсионным выплатам. Начиная с июля месяца пенсионеров ждет приятный сюрприз, но размерами повышений выплат могут быть довольны не все.

Об этом сообщает «Вести- Ua.net», передает «НБН».

Повышение пенсий обусловлено ростом прожиточного минимума в Украине до 2118 гривен. На сегодняшний день размер минимальной пенсии все еще остается ниже прожиточного минимума и составляет 1638 гривен. Начиная с первого июля, минимальная пенсия повысится на 74 гривны и составит 1712 гривен.

Что касается максимальной пенсии, прибавка будет более ощутимой. Сегодня такая пенсия составляет 16 380, а уже скоро возрастет до 17 120 гривен.

Дальнейшей целью властей в улучшении благосостояния пожилых граждан станет повышение пенсий людям, которые старше 80 лет. Эта прибавка составит ровно 500 гривен. Аналогичную прибавку получат и люди старше 75, но это случится позже. Этот план планируется выполнить до 2021 года.

Вместе с тем власть готовится ввести накопительную пенсионную систему, что может привести к уменьшению пенсий примерно на 20%.

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