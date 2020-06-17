Стало плохо, когда узнал о возможном аресте сына: в «Евросолидарности» рассказали подробности смерти Алексея Порошенко

Отец пятого президента Украины Алексей Порошенко скончался на 85 году жизни во вторник, 16 июня. Накануне вечером у него случился инсульт.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Главком«.

Как сообщил один из источников в партии «Европейская солидарность», инсульт у Алексея Порошенко случился тогда, когда он узнал о возможном аресте своего сына Петра Порошенко.

Инсайдер также отметил, что 11 июня Алексей Порошенко отмечал свой день рождения в кругу семьи и состояние его здоровья не вызывало никаких тревог:

«Алексей Иванович был в солидном возрасте и имел некоторые проблемы со здоровьем… Но чувствовал он себя хорошо».

Отметим, что Петр Алексеевич узнал о смерти отца во время допроса в Апелляционном суде по делу Януковича. Фотограф издания «Буквы» запечатлел момент, когда пятому президенту сообщили о смерти отца.

Напомним, ранее мы писали, что у Петра Порошенко умер отец.