Война на Донбассе: оккупанты девять раз обстреляли позиции ВСУ

Пророссийские террористы продолжают активно нарушать режим тишины и каждый день ведут стрельбу по украинским военным.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на утреннею сводку от штаба ООС.

Вчера, 16 июня, боевики ОРДЛО девять раз обстреляли позиции украинских бойцов. В который раз нарушив Минские договоренности, оккупанты вели обстрелы из минометов, артиллерийских систем, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Под вражеским огнем оказались позиции ВСУ рядом с такими населенными пунктами как Новозвановка, Крымское (два раза), Новоалександровка, Ореховое, Авдеевка (два раза), Марьинка, Пищевик.

В результате обстрелов противника, один украинский защитник получил боевое поражение.

Бойцы ВСУ были вынуждены открывать ответный огонь, чтобы заставить противника прекратить стрельбу: впоследствии, украинские военные уничтожили одного оккупанта.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 15 июня.