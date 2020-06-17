Война на Донбассе: оккупанты девять раз обстреляли позиции ВСУ

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Пророссийские террористы продолжают активно нарушать режим тишины и каждый день ведут стрельбу по украинским военным.

Украинский военный
Украинский военный. Фото — uatv.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на утреннею сводку от штаба ООС.

Вчера, 16 июня, боевики ОРДЛО девять раз обстреляли позиции украинских бойцов. В который раз нарушив Минские договоренности, оккупанты вели обстрелы из минометов, артиллерийских систем, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Под вражеским огнем оказались позиции ВСУ рядом с такими населенными пунктами как Новозвановка, Крымское (два раза), Новоалександровка, Ореховое, Авдеевка (два раза), Марьинка, Пищевик.

В результате обстрелов противника, один украинский защитник получил боевое поражение.

Бойцы ВСУ были вынуждены открывать ответный огонь, чтобы заставить противника прекратить стрельбу: впоследствии, украинские военные уничтожили одного оккупанта.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 15 июня.


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