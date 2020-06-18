Названа главная ошибка при варке яиц: полезный лайфак

Важное Общество
Ник Петров0
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Всем известны полезные свойства и питательные ценности яиц, благодаря которым они являются одними из важных продуктов в каждой семье.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Как правильно варить яйца..
Как правильно варить яйца, чтобы скорлупа легко очищалась. Фото: vesti-ua.net.

Самым распространенным способом приготовления яиц является их варка. При варке сохраняются все питательные свойства яиц, к тому же это быстро и удобно.

Обычно при варке яйца опускаются в кипящую воду и уже через несколько минут, в зависимости от желаемой степени, продукт готов к употреблению. Однако при таком способе, даже после резкого охлаждения яиц холодной водой, их скорлупа не всегда поддается легкой очистке.

Многие знатоки, для того, чтобы яйца можно было легче очистить от скорлупы, добавляют в воду щепотку соли. Однако и это не всегда эффективно.

Раскроем секрет. Для приготовления идеально сваренных яиц нужно добавить в воду немного уксуса. Взаимодействие карбоната кальция, который содержится в скорлупе с кислотой вызовет реакцию окисления, отчего скорлупа станет мягче и легко очистится.

Ранее сообщалось о том, как сварить яйцо желтком наружу: этот лайфак удивит всех.


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