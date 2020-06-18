Пасечник готовится уйти в отставку: жители «ЛНР» в соцсетях пишут о возможных грядущих переменах в «республике»

Жители временно оккупированной Луганской области сообщают, что главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник может в скором времени уйти в отставку. Такую информацию жители ОРДЛО распространяют в социальных сетях.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жители так называемой «ЛНР» в социальных сетях пишут, что скоро главарь «республики» Леонид Пасечник может покинуть свою должность. По информации жителей оккупированной Луганской области, Пасечник якобы уже начал готовиться к своей отставке. При этом пользователи соцсетей отмечают, что смена руководителя «республики» ничего не изменит в псевдореспублике.

«На его место придет новый «отец нации, друг всех пионеров и пенсионеров», — пишут пользователи социальных сетей.

Стоить отметить, что официального подтверждения этой информации нет. По этому поводу также ничего не сообщают и подконтрольные оккупационным властям информационные ресурсы.

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