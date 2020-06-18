Настойчиво рекомендуем Киеву – Никонорова выдвинула Украине требование от боевиков «Л/ДНР»

«Руководитель» «министерства иностранных дел» так называемой «ДНР» Наталья Никонорова отреагировала на недавнее интервью главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Больше всего представительницу «ДНР» возмутило то, что Украина создала новый закон об особом статусе Донбасса. Никонорова возмущена, тем, что Киев не консультировался по этому вопросу с представителями ОРДЛО.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Dontel.

Подконтрольный оккупационным «властям ДНР» информационный ресурс Dontel опубликовал новое заявление «главы МИД» так называемой «ДНР» Натальи Никоноровой. Руководитель «МИД» непризнанной «республики» возмущена тем, что Киев подготовил текст закона об особом статусе Донбасса без согласования с ОРДЛО.

Никонорова также обвинила Киев в невыполнении Минских соглашений и парижского коммюнике, которое было согласовано на «нормандском саммите» в Париже, в декабре 2019 года. Помимо этих заявлений, представительница незаконной «республики» еще и выдвинула требование Киеву. Никонорова требует, чтобы Киев обсудил текст закона об особом статусе Донбасса с представителями «Л/ДНР» в рамках ТКГ.

«Любые акты, так или иначе касающиеся будущего «республик», должны быть согласованы с представителями Донбасса. Настойчиво рекомендуем Киеву не рассказывать о своей «доминирующей позиции», а лучше на деле предоставить Контактной группе свою позицию. Этот шаг будет в разы полезнее для реального урегулирования конфликта, чем многобуквенные излияния в медиа-пространстве и привлечение к переговорам сомнительных лиц – если, конечно, Украина действительно заинтересована в возобновлении мира», — заявила Никонорова.

Как известно, недавно глава ОП Андрей Ермак заявил, что Офис президента подготовил текст нового закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, ранее мы писали, что глава МИД РФ Лавров возмущен новой позицией Украины по Донбассу.