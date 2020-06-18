Пообщался с интересными радикалами – в Чернигове автомобиль Рабиновича забросали яйцами (ВИДЕО)

С народным депутатом от политической силы «ОПЗЖ» произошел неприятный инцидент. Во время своего визита в Чернигов автомобиль народного избранника забросали яйцами.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на пресс-службу полиции Черниговской области.

Сегодня, 18 июня, народный депутат от «ОПЗЖ» приезжал в Чернигов. Политик хотел возложить цветы к Вечному огню на Болдиных горах. Именно здесь с политиком и произошел неприятный инцидент. Согласно информации, которую сообщили в пресс-службе Черниговской полиции, группа молодых людей пыталась перекрыть движение автомобиля народного избранника, а затем в автомобиль Рабиновича начали бросать яйца. При этом полицейские пытались остановить группу людей, которая бросала яйца в автомобиль нардепа. Но во время выполнения своих служебных обязанностей пострадал один из полицейских – он получил травму, после чего, его отправили в больницу. Отмечается, что полиция задержала около десятка людей, которые совершили нападение на автомобиль народного избранника.

На данный момент они находятся в Черниговском отделении полиции, где должны дать показания.

Стоить отметить, что пресс-служба Черниговской полиции не разглашает имя народного избранника. Однако депутат Вадим Рабинович на своей страничке в Facebook, сам обо всем рассказал.

«Пообщался с очень интересными радикалами», — прокомментировал свою поездку в Чернигов народный избранник.

По его словам, молодые люди, которые препятствовали движению его машин, «разбрасывали продукты сельского хозяйства».

Gepostet von Vadim Rabinovich am Donnerstag, 18. Juni 2020

Инцидент сняли на видео корреспонденты «Суспільного». Видео начало быстро распространяться СМИ и в социальных сетях. По информации журналистов, акцию против Рабиновича устроили активисты Нацкорпуса.

Ранее мы сообщали, что Рабинович отличился провокационным постом в Фейсбук.