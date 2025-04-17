Российский Telegram-канал ASTRA заявил, что в районе поселка Прилесье Белгородской области в результате инцидента погиб один оккупант, еще один получил ранения, информирует издание «НБН».

Сообщается, что захватчика Сергея Федорова вместе с сослуживцами отправили на боевое задание вблизи границы с Сумщиной. «Освободитель» напился и поругался с другими военнослужащими РФ.

Оккупант решил отомстить обидчикам: он закинул в блиндаж с сослуживцами две гранаты и открыл стрельбу. В результате один боец на месте стал «грузом 200», еще один получил ранения.

«Освободитель», прихватив автомат, сбежал, однако вскоре белгородские СМИ сообщили, что дезертира нашли и задержали.

Напомним, в Курской области россияне создают «антидроновые коридоры», чтобы защититься от ударов Сил обороны Украины. Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал подробности о стратегии оккупантов.