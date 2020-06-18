Война на Донбассе: оккупанты убили одного украинского военного

В течение вчерашнего дня, 17 июня, оккупанты четырнадцать открывали стрельбу по позициям ВСУ.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС, пишет «НБН«.

Оккупанты продолжают нарушать все договоренности о режиме тишины и активно обстреливают бойцов ВСУ. За вчерашний день враг 14 раз вел огонь по позициям украинских военных. Стрельба велась из минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы противник вел неподалеку Орехового, Крымского, Шумов, Луганского, Водяного, Пищевика, Авдеевки, Попасной, Новотроицкого, Песков, Невельского, Опытного.

К сожалению, впоследствии интенсивных обстрелов боевиков, был убит один наш военный. Ещё один ранен и один получил боевое поражение.

На каждый обстрел противника ВСУ были вынуждены открывать ответный огонь: в результате, был ранен один оккупант.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 16 июня.