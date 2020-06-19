Дефицит витамина D на 99% гарантирует смерть от коронвируса COVID-19: заключение ученых

Люди, у которых в организме не хватает витамина D являются потенциальными смертниками в случае заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

К такому печальному заключению пришла группа из пяти ученых из Индонезии под руководством Прабово Рахарусуны, после проведенного анализа больничных записей 780 пациентов с диагнозом коронавирусной болезни.

Ими было установлено, что 98,9% больных с дефицитом витамина D (ниже 20 нг/мл) умерли, тогда как у остальных пациентов уровень смертности составил 4,1%.

Кроме того, в группу риска они отнесли некоторые этнические группы населения и пожилых людей, организм которых с возрастом стал меньше вырабатывать витамин D. Также на дефицит витамина, по мнению экспертов, повлияла долгая самоизоляция людей, и они стали уязвимее к инфекции.

После данных исследований, ученые хотят провести испытания под контролем, с целью проверки возможного влияния дополнительного приема витамина D на ход лечения больных на COVID-19.

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