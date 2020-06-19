Стало известно, как начнется новый учебный год для школьников
И родителей, и школьников очень интересует, будет ли возвращена прежняя система школьного обучения в Украине.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.
Как сообщили в Кабмине, ни первого звонка, ни праздничной линейки, ни привычных уроков, ни выпускных и прочих школьных мероприятий не будет.
И связано это, понятно, с эпидемией коронавируса, которая внесла свои глобальные коррективы в процесс обучения школьников.
В соответствии с новой программой, составленной правительством, в новом учебном году будет продолжено дистанционное обучение в онлайн формате. Ученикам придется осваивать школьную программу самостоятельно.
Как сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, в школах все шире будут внедряться новые технологии дистанционного обучения. Она пообещала передать до конца июня школам и колледжам рекомендации, по которым руководители и учителя учебных заведений будут планировать структуру будущего учебного года.
Манзий добавила, что, даже если к началу учебного года эпидемия COVID-19 в Украине будет побеждена, в систему образования все равно будут активно внедряться принципы дистанционного обучения.
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