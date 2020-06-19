Где уже можно не носить защитную маску: главный санитарный врач Украины Ляшко выступил с разъяснением

На улице уже можно находиться без защитной маски. Такой информацией поделился главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об этом он рассказал в эфире программы «Право на власть», сообщает НБН.

Гулять на улице уже можно без защитной маски на лице. А вот в общественном транспорте и помещениях, по словам Ляшко, необходимо быть в маске. Главный санитарный врач отметил, что сейчас не тот период, когда можно отказаться от ношения медицинской маски. По словам Ляшко, маски в помещениях должны носить все. Он отметил, что это является рекомендацией ВОЗ.

Ляшко также напомнил, о важности гигиены рук. Гигиена рук, по словам Ляшко, является более важной, чем ношение перчаток.

Как известно, в Украине в течение нескольких последних дней фиксируется резкое увеличение количества больных коронавирусной инфекцией.

Ранее мы писали, что в Украине будут тщательнее следить за соблюдением карантина.