Где уже можно не носить защитную маску: главный санитарный врач Украины Ляшко выступил с разъяснением

Общество
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

На улице уже можно находиться без защитной маски. Такой информацией поделился главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

девушка в маске
Девушка в маске. Фото — ferra.ru

Об этом он рассказал в эфире программы «Право на власть», сообщает НБН.

Гулять на улице уже можно без защитной маски на лице. А вот в общественном транспорте и помещениях, по словам Ляшко, необходимо быть в маске. Главный санитарный врач отметил, что сейчас не тот период, когда можно отказаться от ношения медицинской маски. По словам Ляшко, маски в помещениях должны носить все. Он отметил, что это является рекомендацией ВОЗ.

Ляшко также напомнил, о важности гигиены рук. Гигиена рук, по словам Ляшко, является более важной, чем ношение перчаток.

Как известно, в Украине в течение нескольких последних дней фиксируется резкое увеличение количества больных коронавирусной инфекцией.

Ранее мы писали, что в Украине будут тщательнее следить за соблюдением карантина. 

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Права переселенцев хотят расширить — Минветеранов готовит законопроект о местных выборах

Таисия Слепцова

Денисова прибыла в Москву на суд над украинскими моряками

Таисия Слепцова
Член КС РФ Константин Арановский.

Россия не должна быть правопреемником СССР: судья Конституционного суда отделил РФ от Советского Союза

Ник Петров

Добавить комментарий