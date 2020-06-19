Секретные указания от «властей ДНР»: донецкий блогер рассказал, как в ОРДЛО скрывают правду о коронавирусе

Блогер «Злобный Укр», который проживает в оккупированном Донецке, в своем блоге рассказал, как в ОРДЛО скрывают реальное количество заболевших коронавирусом. Блогер пишет, что в больнице им. Калинина, которая находится в Донецке, сотрудники морга получили, по его словам, «приказ сверху», не писать в эпикризах, что причиной смерти стал коронавирус.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети блогера «Злобный Укр», передает НБН.

По информации блогера, главврач больницы им. Калинина собрал сотрудников морга и заявил, что в эпикризе нужно указывать причину смерти не коронавирус, а сопутствующее заболевание. По словам блогера, главврач обязал работников морга подписать соответствующий документ. «Злобный Укр» пишет, что такое распоряжение «пришло сверху».

Блогер пишет, что данное решение может быть связанно с тем, что людей умерших от коронавирусной инфекции необходимо хоронить с учетом особых требований.

По информации блогера, причину смерти «хроническое заболевание» в эпикризах указывают не только пожилым людям, но и детям, которые умерли от коронавируса.

«Много детей с хроническими заболеваниями покинули этот мир из-за коронавируса, но экспертиза пишет первичное заболевание»,- пишет блогер.

Кроме того, по информации блогера, коронавирус косит ряды НВФ. Но узнать, сколько человек заболело вирусом сложно, ведь по информации блогера, командование НВФ уничтожает всю статистику.

Блогер добавил, что реальную информацию об эпидемиологической ситуации на территории так называемой «ДНР», «власти республики» тщательно скрывают.

Ранее мы сообщали, что блогер из ОРДЛО рассказал о том, что жители «ДНР» боятся говорить правду о ситуации с коронавирусом в «республике».