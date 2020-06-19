Украинцам повысят зарплату на 50%: в Минфине рассказали, кто получит прибавку

Министерство финансов Украины официально одобрило новое решение о внушительной прибавке к зарплате некоторых украинцев. Такая щедрость властей обусловлена карантинными издержками.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальный сайт Министерства финансов Украины.

В решении Минфина сказано, что прибавку получат работники Государственной таможенной службы. Надбавка будет выплачиваться в период карантина, и еще дополнительно 30 дней после полной отмены карантинных мер в стране.

Уточняется, что повышенные выплаты будут получать работники таможни, которые отвечают за таможенный контроль и оформление товаров. Кроме того, на эти доплаты могут рассчитывать работники, которые непосредственно взаимодействуют с людьми.

Отмечается, что во время распространения коронавируса работники таможни подвержены особой угрозе. Государство намерено достойно отплатить людям, которые готовы рисковать своим здоровьем и жизнью в это непростое время.

Стоит отметить, что аналогичные доплаты еще с апреля месяца получают полицейские, военные и сотрудники Госпогранслужбы.

Напомним, как сообщалось ранее, главный шаг к победе над РФ: в Украине рассказали о мирном пути возврата территорий.