Война на Донбассе: Украина потеряла одного защитника

В течение вчерашнего дня, 18 июня, боевики снова проявили высокую активность: 14 обстрелов за сутки.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на утреннею сводку от штаба ООС.

Согласно последним данным, в четверг оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ в зоне ООС на Донбассе. Для обстрелов враг использовал минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое и снайперское оружие.

Под вражеским огнем оказались позиции ВСУ неподалеку Авдеевки (два раза), Марьинки (четыре раза), Крымского (три раза), Ореховое (три раза)

Из-за интенсивных обстрелов террористов Украина потеряла одного военного. Ещё один — ранен.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, бойцам ВСУ пришлось открывать ответный огонь: в результате, нашим военным удалось уничтожить грузовой автомобиль оккупантов и склад с боеприпасами на одной из позиции боевиков.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 17 июня.