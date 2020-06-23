Нельзя, чтобы народ видел плохое – блогер рассказал о новых указаниях российских кураторов «властям ДНР»

Блогер «Вольнодумец», который освещает ситуацию на оккупированных территориях Донбасса, рассказал о новых указаниях от российских кураторов, которые поступили «властям ДНР» и местным пропагандистам. По информации блогера, из-за ситуации с коронавирусом в ОРДЛО, которая вышла из-под контроля, оккупационным властям и местным пропагандистам поставлена задача по нивелированию негативных настроений среди жителей ОРДЛО.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал блогера «Вольнодумец».

Блогер «Вольнодумец» пишет, что ситуация с коронавирусом в так называемой «ДНР» вышла из-под контроля. Он пишет, что из-за этого у жителей оккупированного Донбасса растет недовольство. Блогер пишет, что кураторы из РФ по этому поводу дали указания местным властям и пропагандистам.

По информации, которую он узнал от знакомых из «миздрава ДНР», «властям ДНР» было дано указание имитировать процесс глобального тестирования жителей ОРДЛО на коронавирус. Так, по словам блогера, «власти республики» будут объяснять большое количество заболевших.

Блогер пишет, что некоторые указания «власти ДНР» уже начали выполнять с 20 июня.

«Начиная с 20 июня во всех сводках «минздрава ДНР» приказано «исключать из всех показателей и отчетов количество зараженных медицинских работников, а процент заражения инфекцией понизить за счет учета носителей»», — пишет блогер.

Блогер пишет, что «власти ДНР» опасаются, что многие жители «республики» захотят выехать из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию.

По информации «Вольнодумца», представители подконтрольных оккупантам СМИ тоже получили указания от кураторов из РФ. Местные пропагандисты должны показывать в своих сюжетах, что ситуация с коронавирусом в Украине вышла из-под контроля властей, а вот в ОРДЛО все как раз наоборот – ситуация полностью контролируемая. Блогер пишет, что накануне мероприятий «победобесия» для «властей ДНР» — это очень важно.

«Ну, нельзя, чтобы народ видел плохое», — иронично отметил блогер.

Кроме того, по информации блогера, местным «журналистам» запретили говорить о ситуации с коронавирусом в РФ.

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