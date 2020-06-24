Пересечение линии разграничения: «омбудсмен ДНР» рассказала, кого НВФ будут пропускать в «республику» со стороны Украины

В так называемой «ДНР» сообщили, кого НВФ планируют пропускать через линию соприкосновения на территорию «республики». С заявлением выступила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

По словам Морозовой, «Межведомственный штаб по противодействию распространения коронавируса на территории «ДНР»» составил список граждан, которым будет разрешено въезжать на территорию «республики». По словам представительницы псевдореспублики, этот список представители «ДНР» хотят направить украинской стороне. Морозова заявила, что «ДНР» хочет, чтобы украинская сторона пропускала людей на территорию «республики» только по списку, который составил «Межведомственный штаб».

««ДНР» будет пропускать на свою территорию только тех, граждан, которые получили разрешение от Штаба», — заявила представительница оккупантов.

Ранее подобное заявление прозвучало и от «главы МИД ДНР» Натальи Никоноровой. Она заявила, что НВФ надеются, что Украина будет пропускать граждан на территорию «ДНР» только по тем спискам, которые составил «Межведомственный штаб».

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