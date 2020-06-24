Процедура дактилоскопии на КПВВ: информационный ресурс объяснил, зачем НВФ берут отпечатки пальцев у людей, выезжающих из ОРДЛО

На подконтрольном боевикам «ДНР» КПВВ «Еленовка», НВФ фотографируют людей и берут у них отпечатки пальцев. Зачем боевики «ДНР» собирают отпечатки пальцев у людей, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию рассказал информационный ресурс «Донецкий кейс».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на информационный ресурс «Донецкий кейс», передает НБН.

По информации ресурса «Донецкий кейс», боевики «ДНР» не просто так приняли решение брать отпечатки пальцев, у тех, кто по каким-то причинам хочет попасть на подконтрольную Украине территорию. Автор поста пишет, что с помощью процедуры дактилоскопии, боевики начали формировать базу людей, которых потом могут обвинить в шпионаже. По словам автора публикации, для этого боевикам «ДНР» достаточно даже того, что человек ездил на подконтрольную Украине территорию.

Автор публикации отметил, что данную базу формирует «МГБ ДНР».

«Так, что поаккуратней, что ли, чем ситуация в «республиках» будет хуже, тем большая вероятность того, что данная база «МГБ» будет «пущена в ход», удобно же, «МГБ» за «шпионами» бегать не надо, вот они, прямо аккуратным списком», — пишет ресурс.

Ранее мы сообщали, что информационный ресурс сообщил о подготовке к открытию новых КПВВ между Украиной и ОРДЛО.