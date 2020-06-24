Ведутся переговоры – информационный ресурс сообщил о подготовке к открытию новых КПВВ между Украиной и ОРДЛО

Подконтрольный оккупационным «властям» так называемой «ЛНР» информационный ресурс «Луганский инсайд» пишет, что якобы «власти республики» ведут переговоры с украинской стороной по поводу открытия КПВВ «Счастье».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Луганский инсайд».

Информационный ресурс «Луганский инсайд» пишет, что на линии разграничения на Донбассе могут открыть КПВВ «Счастье». Ресурс со ссылкой на источники пишет, что якобы «власти» так называемой «ЛНР» уже ведут по этому поводу переговоры с украинской стороной.

Кроме того, ресурс пишет, что помимо КПВВ «Счастье», могут открыть еще и пункт пропуска «Золотое».

«КПВВ должны открыть к осени, по крайней мере, об этом ведется речь на переговорах. Ведутся переговоры и по поводу открытия КПВВ «Золотое», однако там, как мне сообщают, гораздо больше несогласованных вопросов», — пишет автор публикации.

Автор поста пишет, что, несмотря на «переговоры и предварительные договоренности» говорить о том, что данные пункты пропуска откроются сложно.

Как известно, с 10 июня Украина возобновила работу КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка». Со своей стороны НВФ открыли 22 июня КПВВ «Еленовка». В тот же день Украина открыла КПВВ «Новотроицкое».

Ранее мы сообщали, что «омбудсмен ДНР» рассказала, кого НВФ будут пропускать через КПВВ на территорию «республики».