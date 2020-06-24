В «ДНР» намерены пустить автобусы в Россию для желающих проголосовать за поправки в Конституцию РФ

«Власти» так называемой «ДНР» с 25 июня по 1 июля намерены запустить автобусы из ОРДЛО в РФ, для жителей оккупированных территорий, которые выразят желание проголосовать за поправки в Конституцию РФ. Данной информацией поделились в так называемом «министерстве транспорта ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал так называемого «министерства транспорта ДНР».

Оккупационные «власти ДНР» решили поспособствовать жителям оккупированных территорий Донбасса, у которых есть паспорта РФ, принять участие во всероссийском референдуме по поправкам в Конституцию РФ. Для этого так называемой «министерство транспорта» непризнанной «республики» решило специально запустить автобусы из «ДНР» в РФ. Запуск автобусов ожидается уже завтра, 25 июня. Транспорт будет ездить по 1 июля.

В «минтранспорте ДНР» сообщается, что автобусы будут выезжать с автовокзалов оккупированных городов: Донецк, Ясиноватая, Горловка, Новоазовск, Шахтерск и Снежное. Людей будут привозить в населенные пункты Ростовской области. Ведь, как известно, жители ОРДЛО, у которых есть паспорта РФ, могут проголосовать только на территории России.

Ранее мы сообщали, что депутат Ирина Верещук рассказала, зачем Путин решил привлечь жителей ОРДЛО к голосованию за поправки в Конституцию РФ.