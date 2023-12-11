Издание OBOZ.UA, ссылаясь на источники в так называемой «Приднестровской молдавской республике», сообщило, что владельцам паспортов РФ в оккупированном регионе приходится доказывать, что они действительно являются гражданами страны-агрессора, информирует «НБН».

Журналисты объяснили, что два года консульство РФ в Тирасполе не проводило запись в электронную очередь для замены паспортов, а во время пандемии коронавируса ведомство и вовсе было закрыто. В результате владельцы просроченных документов теперь вынуждены проходить проверки подлинности паспорта или обоснованности его выдачи.

Сама процедура проверки является запутанной, и рядовые граждане практически не могут ее пройти. В консульстве от них требуют принести паспорт РФ либо метрику, в которой местом рождения указана страна-агрессор. В некоторых случаях им просто указывают на дверь.

Жители непризнанного Приднестровья могут приехать в Россию и оформить гражданство там, однако для этого им нужно иметь загранпаспорт РФ, который у многих также просрочен.

Из-за отсутствия российских паспортов около 50 000 пенсионеров в «ПМР» не могут рассчитывать на соцвыплаты от государства-террориста или Молдовы.

Напомним, ранее в «ПМР» призвали Москву ввести в регион больше «миротворцев». Власти Молдовы дали жесткий ответ на такие заявления.