Не все так просто – Верещук рассказала, зачем Путин решил привлечь жителей ОРДЛО к голосованию за поправки в Конституцию РФ

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук прокомментировала участие жителей ОРДЛО, у которых есть паспорта РФ, в голосовании за поправки в Конституцию РФ. По словам представительницы президентской партии, РФ могла пойти на этот шаг, потому, что Владимир Путин не уверен в результатах всероссийского референдума. Верещук считает, что таким образом Путин хочет «подстраховаться».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Как известно, страна-оккупант решила привлечь к голосованию за поправки в Конституцию РФ, жителей ОРДЛО, которые получили российские паспорта. По словам народного депутата от президентской партии «Слуга народа» Ирины Верещук, такое решение Кремля может свидетельствовать о том, что российский лидер не уверен в том, что россияне поддержат поправки в Конституции РФ.

«На самом деле это говорит о слабости путинской позиции. Наверное, он чувствует, что не все так просто с голосами», — считает депутат.

Депутат заявила, что международное сообщество может не признать участие жителей так называемых «Л/ДНР» в данном голосовании. Кроме того, политик отметила, что серьезные проблемы могут возникнуть и у самих украинцев, которые все-таки выразят желание принять участие в референдуме. Верещук считает, что после голосования, страны Европейского Союза могут принять решение внести жителей ОРДЛО, которые проголосовали за изменения в Конституцию РФ, до списка иностранных лиц, чье пребывание нежелательно на территории Европейского Союза.

По словам народного депутата, Путин в данной ситуации идет на риск.

Как известно, голосование за изменения в Конституцию РФ состоится в России 1 июля. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль хочет привлечь к голосованию жителей аннексированного Крыма и жителей ОРДЛО, у которых есть паспорта РФ.

Напомним, что ранее в МИД Украины отреагировали на намерения Кремля привлечь к голосованию за поправки в Конституцию РФ жителей Крыма и ОРДЛО.