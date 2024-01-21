О том, что на временно захваченных территориях нашей страны, враги отказывают украинцам в медицинском обслуживании, если у пациентов отсутствует российский паспорт, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

В частности, отказ в лечении украинцев, оккупанты объясняют обязательностью наличия полиса российского страхования, которое можно получить только после оформления паспорта государства-террориста. То есть, основная масса жителей ВОТ не получает доступ к медицинским услугам.

Впрочем, есть некоторое исключение — «власти» обязательно предоставят «скору медпомощь», в случае возникновения критической ситуации.

Следует подчеркнуть, что своими действиями, оккупационные администрации юридически приравняли жителей ВОТ к «иностранцам» на своей родной земле.

Ранее мы писали о том, как «властям» на ВОТ Запорожской области удается втянуть пенсионеров в ряды путинских агитационных бригад.