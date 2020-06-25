Доходит до драк – люди в социальных сетях рассказали о ситуации на подконтрольном НВФ КПВВ «Еленовка»

Жители ОРДЛО, которые пытаются пересечь подконтрольный боевикам «ДНР» пункт пропуска «Еленовка», в социальных сетях рассказали об обстановке на пункте пропуска. Люди в социальных сетях пишут, что каждый день возле КПВВ выстраивается огромная очередь, желающих попасть на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Пользователи социальных сетей пишут, что очередь возле КПВВ «Еленовка» начинает выстраиваться еще с ночи. Есть те, кто занимают очередь в 3 часа ночи.

«Мы стояли с 3 ночи, блокпост открывается в 9, в итоге до 12 дня мы простояли просто так, не было никакого движения. Поняли, что смысла нет никакого», — пишет один из очевидцев.

Жители временно оккупированных территорий пишут, что пройти контроль на КПВВ «Еленовка» за один день практически невозможно. Поэтому есть много тех, кто решили ночевать на территории пункта пропуска.

«Мы уже ночевали. Вчера в 6 утра встали в очередь, но перед нами еще много машин. Так что готовимся ко второй ночевке», — пишет один из пользователей соцсетей.

В социальных сетях люди называют ситуацию на КПВВ «Еленовка» «издевательством над людьми». Жители ОРДЛО отмечают, что люди в отчаянии и доходит даже до драк между семьями за место в очереди.

«Доходит до драк между мужчиной и женщиной; до того, что стоят родители с детьми, которым 3 месяца. Нет слов, уже даже материться не хочется, нет сил», — пишет в комментариях один из очевидцев.

Ранее мы сообщали, что постпред президента Украины в АРК рассказал о разработке стратегии деоккупации и реинтеграции полуострова Крым.