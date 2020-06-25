Украинцам задержат пенсии: подробности срочного предупреждения

Важное Общество
Родион Власов0
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Украинским пенсионерам следует заблаговременно подготовиться к тому, что пенсии они получат с определенной задержкой. Об этом публично заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Задержка пенсий
Задержка пенсий. Фото — censor.net.ua

Сообщает «НБН», со ссылкой на «Корреспондент».

Причиной задержки стали массовые наводнения, которые затронули западную часть Украины. Кроме пенсии задерживаться могут посылки и письма.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы сроки доставки пенсий, посылок и писем приблизились к норме. При этом всем важно понимать, что нельзя рисковать здоровьем и жизнями наших сотрудников, которые отвечают за доставку», — заявил Смелянский.

В числе областей, которых коснутся задержки, Смелянский назвал следующие: Ивано-Франковска, Закарпатская, Черновицкая и, возможно, Львовская.

Стоит отметить, что масштабы потопов обеспокоили практически всю Украину. Под разрушительный удар природы попали даже крупные областные центры. Кроме того, эксперты предупреждают о том, что в ближайшие дни сильные ливни могут повторно нанести урон западным областям Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия готовит новую атаку на Украину – генерал Ходжес сообщил, куда Кремль нанесет удар. 


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