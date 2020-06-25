Украинцам задержат пенсии: подробности срочного предупреждения

Украинским пенсионерам следует заблаговременно подготовиться к тому, что пенсии они получат с определенной задержкой. Об этом публично заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Сообщает «НБН», со ссылкой на «Корреспондент».

Причиной задержки стали массовые наводнения, которые затронули западную часть Украины. Кроме пенсии задерживаться могут посылки и письма.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы сроки доставки пенсий, посылок и писем приблизились к норме. При этом всем важно понимать, что нельзя рисковать здоровьем и жизнями наших сотрудников, которые отвечают за доставку», — заявил Смелянский.

В числе областей, которых коснутся задержки, Смелянский назвал следующие: Ивано-Франковска, Закарпатская, Черновицкая и, возможно, Львовская.

Стоит отметить, что масштабы потопов обеспокоили практически всю Украину. Под разрушительный удар природы попали даже крупные областные центры. Кроме того, эксперты предупреждают о том, что в ближайшие дни сильные ливни могут повторно нанести урон западным областям Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия готовит новую атаку на Украину – генерал Ходжес сообщил, куда Кремль нанесет удар.