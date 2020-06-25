Важное изменение на КПВВ: «власти ДНР» согласились на уступки

25 июня самопровозглашенное «руководство ДНР» приняло решение повторно открыть контрольно-пропускной пункт въезд и выезд «Еленовка». Люди получили возможность посещать «республику» с территорий, которые находятся под управлением законных властей Украины.

Об этом сообщает ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Известно, что возле КПВВ помимо представителей «ДНР» работают подчиненные специальной мониторинговой группы ОБСЕ. Все, кто намерен посетить «республику» в обязательном порядке будут направленны в больницы «ДНР» на обязательную обсервацию сроком на две недели. Эти меры обусловлены борьбой с коронавирусом.

Стоит отметить, что ранее омбудсмен «ДНР» Дарья Морозова сделала предупреждение о том, что право въезжать в «ДНР» получат только те лица, которых одобрит специальный «межведомственный штаб по предупреждению распространения коронавируса».

Открытие КПВВ обусловлено снижением уровня распространения коронавируса, но «руководство ДНР» все еще с опаской относиться к данной угрозе.

Напомним, как сообщалось ранее, украинцам задержат пенсии: подробности срочного предупреждения.