Важное изменение на КПВВ: «власти ДНР» согласились на уступки

Общество
Родион Власов0
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25 июня самопровозглашенное «руководство ДНР» приняло решение повторно открыть контрольно-пропускной пункт въезд и выезд «Еленовка». Люди получили возможность посещать «республику» с территорий, которые находятся под управлением законных властей Украины.

КПВВ
КПВВ. Фото — newsua.ru

Об этом сообщает ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Известно, что возле КПВВ помимо представителей «ДНР» работают подчиненные специальной мониторинговой группы ОБСЕ. Все, кто намерен посетить «республику» в обязательном порядке будут направленны в больницы «ДНР» на обязательную обсервацию сроком на две недели. Эти меры обусловлены борьбой с коронавирусом.

Стоит отметить, что ранее омбудсмен «ДНР» Дарья Морозова сделала предупреждение о том, что право въезжать в «ДНР» получат только те лица, которых одобрит специальный «межведомственный штаб по предупреждению распространения коронавируса».

Открытие КПВВ обусловлено снижением уровня распространения коронавируса, но «руководство ДНР» все еще с опаской относиться к данной угрозе.

Напомним, как сообщалось ранее, украинцам задержат пенсии: подробности срочного предупреждения.


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