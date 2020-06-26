«ДНР» выходит на новый уровень: Пушилин рассказал, как изменится жизнь жителей ОРДЛО к 2022 году

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин намерен повысить уровень жизни в псевдореспублике. Хочет главарь террористов, чтобы стандарты жизни в ОРДЛО, были не хуже, чем в Ростовской области. По этому поводу он провел совещание с «депутатами народного совета».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин во время своего обращения к «депутатам народного совета ДНР» заявил, что необходимо повысить стандарты жизни в ОРДЛО. Главарь непризнанной «республики» решил ровняться на РФ, а именно на Ростовскую область. По его словам, необходимо, чтобы к 2022 году все социальные выплаты, пенсии, заработные платы были не ниже, чем в Ростовской области.

Кроме того, Пушилин заявил, что необходимо создать хорошие условия для бизнеса. По его словам, «государство» должно способствовать развитию бизнеса в ОРДЛО. Пушилин заявил, что «правительство» должно предоставлять кредиты и запускать лизинговые программы.

При этом главарь террористов не озвучил каких-либо конкретных стратегий. Он добавил, что «правительство» непризнанной «республики» уже работает, над тем, чтобы повысить стандарты жизни в «ДНР».

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» зреет новый бунт: жители ОРДЛО обратились к Пушилину с требованием.