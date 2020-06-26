В «ДНР» зреет новый бунт: жители ОРДЛО обратились с требованием к Пушилину

Жители единственного курортного поселка Седово, в так называемой «ДНР», возмущены тем, что местные «власти» совершенно не заинтересованы в открытии курортного сезона в поселке. Жители Седово по этому поводу даже обратились к главарю так называемой «ДНР» Денису Пушилину.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог.UA».

Жители оккупированного боевиками Седово просят у главаря террористов Пушилина не препятствовать открытию курортного сезона в поселке, а также отменить налог для отдыхающих. Люди уже написали главарю «республики» по этому поводу письмо.

По информации Telegram-каналов ОРДЛО, местные жители сообщают, что в поселке Седово очень много проблем. Которые, по их словам, оккупационные «власти» не спешат решать.

«В магазины товары завезли, но никто ничего не покупает». «У местных жителей нет денег, рыбакам запретили выход в море, отдыхающих нет». «Подняли летом цену на аренду», — сообщает информационный ресурс «Седово онлайн».

По информации местного ресурса «Седово онлайн», желающие отдохнуть смогут арендовать себе жилье, только у тех, кто оформлен, как предприниматель. А таких людей, по словам жителей Седово, не больше 10% от тех, кто сдает жилье. Таким образом, те, кто не зарегистрированы, как предприниматели будут лишены возможности заработать.

Кроме того, жители Седово жалуются на плохие дороги и разрушенную инфраструктуру. Они пишут, что ждали визита главаря «республики» Дениса Пушилина. Но он к ним так и не приехал.

Ранее мы сообщали, что правозащитники рассказали, что пообещали жителям ОРДЛО в обмен на голоса за поправки в Конституцию РФ.