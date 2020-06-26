«Главе ЛНР» Пасечнику грозит отставка: названы сроки и причины

«Руководитель» так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник может скоро уйти со своего поста. Данной информацией располагают правозащитники «Восточной правозащитной группы». Правозащитники, ссылаясь на источник, сообщают, что смена «руководителя ЛНР» может состояться до конца лета 2020 года.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт «Восточной правозащитной группы».

«Восточная правозащитная группа», ссылаясь на источники, пишет, что в так называемой «ЛНР» намечается смена «руководителя». Правозащитники пишут, что есть несколько причин, из-за которых Пасечника могут оправить в отставку. Одной из причин, которая может привести к отставке Пасечника является проведение так называемой реструктуризации шахт. Кроме того, правозащитники пишут, что «руководитель» непризнанной республики ко всему еще и потерял контроль не только над общественными процессами в псевдореспублике, но и над политическими. Правозащитники пишут, что внутри «властей ЛНР» начался конфликт, который длится еще с января 2020 года.

«По словам нашего источника, главаря НВФ «ЛНР» Леонида Пасечника могут снять с занимаемой должности по причине утраты контроля над общественными и политическими процессами в ОРДЛО», — пишут правозащитники со ссылкой на источник.

Но и это еще далеко не все. Как выяснили правозащитники, не угодил Пасечник и одной из групп влияния в Кремле, которая относится к Управлению президента РФ по пограничному сотрудничеству. Данная группа влияния недовольна политической активностью Пасечника, а также постоянными внутренними конфликтами внутри оккупационной «администрации ЛНР». Но самое главное, группа влияния в Кремле, относящаяся к Управлению президента РФ по пограничному сотрудничеству считает, что Пасечник провалил работу с интеграционными процессами «ЛНР» с РФ.

Кроме того, не прошли бесследно и протесты шахтеров. Правозащитники пишут, что акции протестов работников шахт тоже являются одной из причин вероятной отставки Пасечника.

«Восточная правозащитная группа» со ссылкой на источник пишет, что решение об отставке Пасечника может быть принято до конца этого лета, при условии, что на Донбассе не будет обострения вооруженного конфликта.

ВОЗМОЖНАЯ СМЕНА ГЛАВЫ ОККУПАЦИОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РФ В ОРЛО.Начиная с января 2020 года, в ОРЛО, внутри оккупационной… Gepostet von Восточная Правозащитная Группа am Donnerstag, 25. Juni 2020

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