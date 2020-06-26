Под зданием МОН протестуют против нового и. о. министра образования

Возле Министерства образования собралось несколько десятков людей, которые выступают против назначения Сергея Шкарлета на пост в. и. о. министра образования и науки Украины.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

По данным журналистов, митингующие принесли с собой плакаты с различными надписями, среди которых: «Шкарелет — это зашквар» или «Шкарлет — лучший студент Табачиника».

«Я не хочу, чтобы министром образования Украины был откровенный плагиатор. Могу сделать вывод, что Зеленский со своим близким окружением, специально провели такое решение в парламент. Мы должны делать всё, чтобы Шкарелт в кресле министра пробыл недолго», — отметил один из активистов.

Напомним, ранее мы писали, что Шкарлета назначили в. и. о. министра образования и науки Украины.