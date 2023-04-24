О том, что подобные нормы не введут с 2024-го года, и теперешним школьникам не придется учиться на 1 год больше, как полагают озабоченные родители, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Facebook-аккаунте главы Министерства образования и науки Украины Оксена Лисового.

По словам Лисового, внедрение 12-летней системы школьного образования запланировано, согласно нормам текущего законодательства, не в ближайшее время, а только с 2027-го года, в соответствии с реформой в рамках «Новой украинской школы».

Министр образования подчеркнул, что такой переход следует проводить по утвержденному государственному стандарту о профильной старшей школе, который все еще находится в стадии разработки. Кроме того, на реформу потребуются и немалые средства, которые, на данный момент, госбюджетом не предусмотрены.

Также, подчеркивает Лисовой, специалисты Минобразования не смогут «говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу, как об основном инструменте для преодоления образовательных потерь», поскольку для этого необходимы «более комплексные решения, поиском которых уже занимаемся».

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